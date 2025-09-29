El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo hasta un 56% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para los turistas y residentes que deseen disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol se disfruten antes del ocaso, que se producirá a las 20:20. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean ideales para paseos nocturnos o cenas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa bajo el sol.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al exterior.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
