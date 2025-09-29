El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 13 grados durante las horas más frescas.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 13 grados, y se espera que continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 26 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 31 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor que se espera en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de que se presenten chubascos inesperados. El ocaso se producirá a las 20:19, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo despejado, será un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.