El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsiones de chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 20:19, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, realizando deporte o simplemente relajándose al aire libre.

