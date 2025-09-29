El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54% a 57%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará desde el noreste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h en las horas más activas. Aunque el viento puede ser un poco más intenso en ciertos momentos, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la jornada. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas. Sin embargo, estas no traerán consigo precipitaciones, por lo que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, situándose en torno a los 22 grados , lo que seguirá siendo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los habitantes de Ribadumia disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:20. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá en niveles cómodos.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este espléndido día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.