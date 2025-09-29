El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 81%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad disminuirá hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento sople desde el norte-noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más expuestas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:19. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día perfecto para pasear por Redondela, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de todas las actividades que la localidad tiene para ofrecer.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura será de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a las 03:00 horas.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.
