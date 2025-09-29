El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 80% y el 90%. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que se acerque la tarde. Para la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de entre 30 y 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 17 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:19, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un orto que se dará a las 08:29, el día comenzará con luz suficiente para disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, ofreciendo un inicio de día fresco pero cómodo.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.