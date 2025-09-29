El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 13 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 4 de la madrugada, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 13 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando al 94% a las 9 de la mañana y continuando su descenso hasta el 60% hacia las 8 de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a medida que el día avance. A mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que contribuirá a mantener el tiempo agradable.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un aumento notable a lo largo del día, alcanzando un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 7 de la tarde y bajando a 20 grados hacia las 9 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a primera hora y descenderán ligeramente a 14°C durante la madrugada.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 13 grados durante las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.