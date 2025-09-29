El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a media mañana.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un máximo de 24 grados en las horas centrales. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana (alrededor del 83%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 51% previsto para las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde, con ráfagas de hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando el viento se intensifique.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Ponte Caldelas realicen sus actividades diarias sin preocupaciones climáticas. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto las actividades al aire libre como los desplazamientos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida en comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.