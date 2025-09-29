El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede ofrecer un alivio agradable durante las horas más cálidas, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Poio hasta el ocaso, que se producirá a las 20:19. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.