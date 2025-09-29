El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la humedad baje, lo que contribuirá a un tiempo más confortable durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para las actividades al aire libre. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el este, manteniendo una velocidad moderada que podría aportar una brisa refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados . A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 20:19 horas, momento en el que las temperaturas seguirán bajando, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un rato en familia o con amigos en los espacios naturales de la zona.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a primera hora y descenderán ligeramente a 14°C durante la madrugada.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura será de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a las 03:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.