El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 95% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se recomienda el uso de protector solar, especialmente durante las horas pico.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el buen tiempo. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol mientras disfrutas de este hermoso día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde temprano. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.