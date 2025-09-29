El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 80% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, el termómetro comenzará a ascender, llegando a los 15 grados a media mañana. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 6 km/h, lo que aportará una brisa fresca. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y luego del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Esto contribuirá a mantener un ambiente agradable y cómodo para los habitantes de O Porriño.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se mantendrá durante todo el día, lo que es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados a las 5 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 8 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 20:19, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. Con cielos despejados y temperaturas moderadas, O Porriño disfrutará de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.