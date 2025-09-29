El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en la costa. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre, como paseos por la playa o deportes acuáticos, tomen precauciones ante la posibilidad de rachas más intensas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de O Grove.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un hermoso ocaso alrededor de las 20:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.
En resumen, el tiempo en O Grove para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza de la localidad.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
