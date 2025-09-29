El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 75%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 23 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que podría bajar hasta el 59% en las horas más cálidas. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la playa o una caminata por los senderos naturales de la zona.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que la dirección del viento cambie a norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para incomodar a quienes decidan salir a disfrutar del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán aprovechen al máximo el buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 17 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:20.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como una jornada de sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, los habitantes de Nigrán tienen la oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 19°C durante la mañana. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.