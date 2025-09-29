El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas más cálidas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en las horas centrales, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos, deportes y otras actividades al exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:19 horas, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 80% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 19°C durante la mañana. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.