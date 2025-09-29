El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora, se registrarán temperaturas de 15 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 21 y 42 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:19. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la localidad.

En resumen, Moraña disfrutará de un día de clima ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento fresco que hará que la jornada sea placentera. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades que requieran de un buen tiempo.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable y cálido.

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje y eleven las temperaturas de manera gradual. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, ofreciendo un inicio de día fresco pero cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.