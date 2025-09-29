El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a primera hora y descenderán ligeramente a 14°C durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 8:00, con un termómetro marcando 11°C. Sin embargo, a partir de las 9:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 13°C a media mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y aumentando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que irán en aumento. Se prevé que a las 12:00, la temperatura alcance los 18°C, y continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 26°C a las 17:00. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo. La brisa será suave, con vientos provenientes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural de Mondariz. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes densas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20°C hacia las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:19. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Mondariz se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar las actividades al exterior y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.