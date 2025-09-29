El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 16°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24°C en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 19 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza o en la playa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 20:19 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17°C, lo que invitará a disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:29. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 19°C durante la mañana. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.