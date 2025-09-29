El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 20:19. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 16 grados nuevamente al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha este hermoso día de septiembre antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable y cálido.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.