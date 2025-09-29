El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor, y es recomendable tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:20. La temperatura comenzará a descender después de alcanzar su pico, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un día pleno en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.