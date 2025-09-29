El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en la población.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas más expuestas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar de un paseo o una jornada en la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:19, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes de Marín. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.