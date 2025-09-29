El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto y algunas horas de sol. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, manteniendo una sensación de frescura debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. A lo largo del día, el cielo se despejará en varias ocasiones, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando se prevén momentos de sol. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará del noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento de la temperatura. Las velocidades del viento oscilarán entre 21 y 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación más fría al caer la noche. Las condiciones de visibilidad se mantendrán adecuadas, aunque la nubosidad podría afectar la vista de las estrellas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco, con la posibilidad de viento fuerte en las horas centrales, y que aprovechen las horas de sol para actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra nuevamente al caer la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 12 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que rondará el 83%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:27. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.