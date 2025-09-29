El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 53% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para paseos y actividades recreativas en la isla.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 29 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en actividades como la navegación o el ciclismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este factor es especialmente positivo para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa, ya sea en sus playas, senderos o en actividades de avistamiento de aves.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:20. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.