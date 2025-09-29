El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 39 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades deportivas.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de estos factores hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde temprano. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado y cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.