El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas, se tornará más confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos programados y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Gondomar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 20:20, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual ideal para quienes deseen disfrutar de un atardecer tranquilo.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.