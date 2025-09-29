El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (92%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. La humedad se situará en torno al 55% a última hora de la tarde, lo que es bastante aceptable para esta época del año.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 14 y 24 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 45 km/h en las primeras horas, pero se espera que disminuyan a medida que avance la jornada. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se anticipan condiciones ventosas que puedan resultar incómodas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Forcarei pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.