El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad óptima. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 23 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y confortable.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo hasta un 48% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se prevén condiciones de incomodidad por exceso de humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los cielos despejados y la ausencia de lluvias permitirán disfrutar de un día sin interrupciones. Las condiciones son propicias para paseos, deportes y cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para la noche, se espera que la temperatura baje a unos 14 grados , manteniendo un ambiente fresco y agradable. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:18 horas.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una jornada ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.