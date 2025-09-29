El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, ofreciendo un inicio de día fresco pero cómodo.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en el calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 14 y 21 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Cuntis disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que se mantenga en niveles aceptables, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar o realizar ejercicio. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.