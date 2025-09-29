El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Catoira pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:19, brindando una vista espectacular del horizonte.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos del noreste añadirán un toque fresco a la jornada, haciendo de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.