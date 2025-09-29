El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:29. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 14:00 y un máximo de 23 grados entre las 16:00 y las 18:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 56% hacia las 17:00. Esto sugiere un ambiente relativamente seco durante las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, el tiempo de hoy promete ser favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.