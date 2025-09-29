El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 53% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de que la brisa del noreste pueda hacer que se sienta un poco más fresco en ciertos momentos. La velocidad del viento oscilará entre 18 y 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día, especialmente por la tarde. Es recomendable que los que planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque no se prevén condiciones adversas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. Este es un buen momento para disfrutar de paseos por la costa o actividades en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol se disfruten antes del ocaso, que se producirá a las 20:20. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando alrededor de 17 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado y fresco, que promete ser un regalo de la naturaleza en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.