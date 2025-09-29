El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje y eleven las temperaturas de manera gradual. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable. Las condiciones de viento también serán favorables, con ráfagas que oscilarán entre 16 y 21 km/h, predominando del noreste. Este viento, aunque moderado, aportará una brisa refrescante que complementará las temperaturas cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre, ya que el cielo despejado y la ausencia de lluvia brindan un entorno perfecto para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:19, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La transición hacia la noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 16 grados a última hora del día.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

