El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento ligero será un alivio ante el calor, proporcionando una sensación de frescura que hará que la jornada sea aún más placentera.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.
En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías