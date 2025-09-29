El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable y cálido.

La humedad relativa se situará en torno al 74% al inicio del día, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 49% por la tarde. Esta caída en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más cómodo, haciendo que las condiciones sean propicias para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima despejado y estable es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Barro disfruten de un hermoso ocaso, que se espera para las 20:19. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia la noche, lo que sugiere que será una velada agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las bellezas naturales de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.