El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante sin ser incómodo. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 15:00 horas, alcanzando hasta 20 km/h, lo que es bastante manejable para los residentes y visitantes de la zona.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la belleza natural de Baiona o participar en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:20 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la noche, lo que sugiere que será una velada fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la costa, pasear por el puerto o simplemente relajarse en uno de los muchos espacios naturales que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.