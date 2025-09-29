El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y 02:00, antes de estabilizarse en 13 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 12:00, y llegando a un máximo de 26 grados a las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (81% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 41% hacia las 17:00. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 20 y 22 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A las 12:00, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura agradable, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 44 km/h en la madrugada, pero se espera que se estabilicen en torno a los 30 km/h durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de As Neves disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 20:18, marcando el final de un día que, a pesar de las temperaturas más frescas de la mañana, se caracterizará por un tiempo cálido y soleado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando el esplendor del sol y la agradable temperatura que nos ofrece este inicio de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.