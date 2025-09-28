El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 95% en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se despejará, dando paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 21 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más agradable a medida que el día avance.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento fluctúe, alcanzando picos de hasta 52 km/h en la tarde, lo que podría generar ráfagas fuertes. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 22 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 8 de la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 20:21, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Vilanova de Arousa no querrán perderse. A medida que caiga la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un inicio lluvioso que dará paso a un tiempo soleado y cálido en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían presentarse, especialmente en las horas más activas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.6 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque la cantidad de precipitación será mínima.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Vilagarcía de Arousa, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.