El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Vilagarcía de Arousa, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se prevé que la lluvia disminuya, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados, con una humedad relativa que rondará el 78%. El viento soplará desde el este a velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, con cielos que pasarán de estar cubiertos a poco nubosos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados , proporcionando un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que no se debe bajar la guardia ante posibles chubascos.

El viento continuará soplando desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 24 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescura persista, a pesar de las temperaturas más cálidas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 59% hacia el final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 20:21, cuando se produzca el ocaso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 21:00. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y un viento más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un inicio fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, seguido de una tarde más cálida y despejada. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente durante las primeras horas del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.6 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque la cantidad de precipitación será mínima.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 95% en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.