El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en el periodo inicial y disminuirán a 0.1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es del 100% en la franja horaria de 2 a 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas al salir.

A medida que avance la mañana, las lluvias comenzarán a cesar, y el cielo se mantendrá cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que el cielo se despeje gradualmente, con condiciones más soleadas a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 23 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable. La brisa será moderada, con vientos provenientes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

La probabilidad de tormenta es del 50% en la franja horaria de 2 a 8 de la mañana, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores, lo que sugiere que el riesgo de tormentas severas será bajo a medida que el día avance. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Vilaboa permanezcan atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:21. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que las noches sean frescas y agradables.

En resumen, hoy en Vilaboa se experimentará un inicio de día lluvioso que dará paso a un tiempo más despejado y cálido por la tarde, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una precipitación de 4 mm y 2 mm respectivamente. A medida que avance la mañana, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, pero no se descartan chubascos ligeros a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.