El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 85% en el periodo de 2 a 8 de la mañana. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre los 14 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias irán disminuyendo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados, y la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. A partir de las 3 de la mañana, la probabilidad de tormentas será del 50%, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes.

Durante la tarde, el tiempo comenzará a despejarse gradualmente. A partir de las 11 de la mañana, se prevé que el cielo se vuelva más nuboso, con temperaturas que comenzarán a ascender hasta los 19 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 68%. A lo largo de la tarde, el viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En la tarde, la probabilidad de precipitaciones se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 20 grados a las 4 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:19, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

La noche se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados, con una humedad que aumentará ligeramente. El viento continuará soplando desde el noreste, aunque con menor intensidad que durante el día. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias ligeras y un cielo cubierto, pero con una mejora notable hacia la tarde y la noche, ofreciendo condiciones más agradables para disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 2 mm. A medida que avance la jornada, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de un día húmedo.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.