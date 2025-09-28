El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una precipitación acumulada de 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y el cielo permanecerá cubierto hasta el amanecer, cuando se prevé que la lluvia escasa dé paso a un cielo nublado.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 16 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a subir, alcanzando los 22 grados en las horas previas al ocaso. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y bajando gradualmente a un 58% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 19 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a 46 km/h en la tarde. Esta racha de viento puede generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas.

La probabilidad de precipitación es alta durante la mañana, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores, lo que permitirá que el cielo se despeje gradualmente. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 40% durante la misma franja horaria.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro a los vigueses que han estado lidiando con la lluvia. Las condiciones mejorarán notablemente, permitiendo disfrutar de un final de día más agradable, con cielos despejados y temperaturas que se mantendrán en torno a los 22 grados. La puesta de sol está prevista para las 20:21, marcando el cierre de un día que comenzó con inclemencias pero que promete terminar con un tiempo más apacible.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea constante, aunque en cantidades escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 11 mm en total.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una precipitación de 4 mm y 2 mm respectivamente. A medida que avance la mañana, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá nublado, con lluvias escasas que podrían continuar hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.