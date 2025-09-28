El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 90%. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la zona. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas posteriores, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé que no haya precipitaciones.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h en la mañana, aumentando a 19 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas podrían llegar a los 22 grados . La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que la jornada sea más llevadera, a pesar de la nubosidad persistente.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un termómetro que podría marcar hasta 22 grados. La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 50% entre las 02:00 y las 08:00.

Al caer la noche, el cielo se despejará completamente, ofreciendo un espectáculo estelar a los residentes. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00. La humedad se estabilizará en torno al 72%, lo que podría hacer que la noche sea fresca y cómoda para actividades al aire libre.

En resumen, Valga experimentará un día con cielos cubiertos y lluvias ligeras al inicio, seguido de un periodo de mejora con temperaturas agradables y un viento moderado. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso, pero también disfrutar de las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas del día.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 75% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.