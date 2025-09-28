El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán mejorando ligeramente. Para el periodo de la tarde, se prevé que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00, con un valor estimado de 25 grados , lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Tui, quienes podrán disfrutar de un tiempo más templado antes de que caiga la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A partir de las 20:21, el ocaso marcará el inicio de una noche que se prevé despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente. La noche se presentará fresca, con valores que rondarán los 18 grados , lo que podría invitar a los residentes a abrigarse si planean salir.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un inicio lluvioso y cubierto, seguido de una tarde más templada y ventosa, antes de dar paso a una noche despejada y fresca. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las lluvias en la mañana y disfrutar de la mejora en las condiciones durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. La precipitación acumulada se estima en 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm en las siguientes.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente nublado con lluvias escasas en las horas posteriores.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.