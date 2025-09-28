El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.9 mm. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 91%.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. Desde las 9 hasta las 12 del mediodía, el cielo se despejará, permitiendo que la temperatura alcance su punto máximo de 20 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 71%, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de la zona tras la lluvia matutina.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando hasta 26 grados entre la 1 y las 3 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la sensación térmica. La humedad relativa se estabilizará en torno al 49%, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de precipitación disminuyen considerablemente después de la mañana, existe un 35% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente favorable, no se debe bajar la guardia ante posibles cambios repentinos.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 20 y 15 grados . La humedad aumentará ligeramente, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:21. En resumen, el día de hoy en Tomiño ofrecerá un tiempo variable, con lluvias matutinas seguidas de un periodo de sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado, aunque con menos probabilidades de lluvia en las horas posteriores.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C durante este periodo, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 96%.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.