El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, pero no se descartan chubascos ligeros a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 23 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del este con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y bajando ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de frescor sea más intensa. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede resultar incómoda.

A partir de las 8:00, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que, aunque la lluvia persistirá, las condiciones climáticas se estabilizarán. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior se preparen para un día de lluvia intermitente, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque puede verse afectada por la lluvia en momentos puntuales. Los vientos, que serán predominantemente del este, también aportarán un componente fresco al ambiente, lo que podría ser un alivio tras las temperaturas más cálidas de los días anteriores.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán ligeramente, con cielos más despejados hacia la noche, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La puesta de sol está prevista para las 20:21, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables en las horas centrales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, con acumulaciones que rondan entre 0.5 y 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm a partir de las 05:00.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en el periodo inicial y disminuirán a 0.1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es del 100% en la franja horaria de 2 a 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.