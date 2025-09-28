El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.
A medida que avance el día, las lluvias disminuirán, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 12 grados, mientras que la máxima se espera en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 19 grados. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 50% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque la actividad eléctrica no será generalizada. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce considerablemente, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con una disminución en la nubosidad y temperaturas que descenderán a 13 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:19, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvias, terminará con cielos más despejados y temperaturas agradables. Los habitantes de Silleda deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de un final de jornada más tranquilo.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se prevé una precipitación acumulada de aproximadamente 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de un día húmedo.
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 85% en el periodo de 2 a 8 de la mañana. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre los 14 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
- El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
- El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.
