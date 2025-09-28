El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera una precipitación de hasta 4 mm. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 16 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 16 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 88% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más fuerte. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las rachas de viento pueden ser bastante fuertes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las condiciones mejorarán hacia la noche, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a unos 17 grados. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, por lo que es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias en las primeras horas, temperaturas agradables y un viento notable. Es un día ideal para disfrutar de actividades bajo techo o para dar paseos cortos, siempre con la precaución de estar preparado para la lluvia y el viento.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan los 7 mm en las primeras horas y disminuyendo a 3 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia irá disminuyendo, y para el resto de la jornada, las precipitaciones serán prácticamente nulas.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente en las horas posteriores.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas predominantemente inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.