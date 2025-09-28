El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas del día, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que sugiere que será un día fresco, especialmente en la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia más intensa en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 7 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en este periodo, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las primeras horas del día. Este viento podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque también podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A partir de la tarde, se espera que las condiciones mejoren gradualmente. Las lluvias cesarán y el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de tormentas es baja en las horas posteriores a la mañana, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un inicio de día húmedo y fresco, con lluvias que darán paso a un tiempo más despejado y cálido hacia la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigos en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se podrá disfrutar de un tiempo más agradable.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, As Neves se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían persistir durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén en los periodos iniciales. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.