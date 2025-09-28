El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a un inicio de jornada lluvioso. Sin embargo, a partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y las condiciones mejorarán gradualmente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero las lluvias serán menos intensas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 14:00. La humedad relativa también disminuirá, bajando a un 54% en las horas más cálidas del día, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las primeras horas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante la mañana. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En la tarde, el cielo se despejará en gran medida, con periodos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más templado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados , lo que será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de algunas nubes altas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día de contrastes, con lluvias matutinas que darán paso a un ambiente más cálido y despejado por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente nublado con lluvias escasas en las horas posteriores.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas del día, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que sugiere que será un día fresco, especialmente en la mañana.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.