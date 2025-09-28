El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.6 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque la cantidad de precipitación será mínima.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, oscilando entre los 15 y 22 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será alta, rondando el 85% en la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando se espera que el viento alcance su máxima intensidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable. Sin embargo, las nubes persistirán en el horizonte, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a cero en las horas de la tarde y la noche, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la mañana.

La puesta de sol se producirá a las 20:21, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente gris y lluvioso, ofrecerá una mejora hacia la tarde. Los residentes de Ribadumia deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de momentos soleados tras la lluvia matutina.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 95% en el periodo de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 95% en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.